МАРТ связывает ускорение инфляции с ослаблением рубля

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли связывает ускорение инфляции в Беларуси с ослаблением рубля и подорожанием импортных товаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные МАРТ.

"Ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,5 процентного пункта во многом обусловлено ослаблением белорусского рубля в июле-августе и, соответственно, удорожанием отдельных импортируемых товаров", - отметили в МАРТ.

В сентябре по отношению к августу потребительские цены увеличились на 0,9%, к декабрю 2019 года - на 4,7%, годовая инфляция составила 6,1%.

В годовом выражении продолжают дорожать такие непродовольственные товары, как одежда, мебель, телевизоры, медикаменты. В группе продовольственных товаров отмечается ускорение роста цен на рыбу и рыбопродукты (с 1,3% в годовом выражении в августе до 5% в сентябре). Рост цен на плодовоовощную продукцию замедляется в годовом выражении впервые с апреля текущего года (с 23,4% в августе до 21,4% в сентябре).

По отношению к августу в сентябре наибольшими темпами подорожали импортируемые товары.

Так, в группе непродовольственных товаров отмечается рост цен на строительные материалы на 1,5%, одежду - на 2%, электротовары - на 2,5%, телевизоры - на 2,6%, мебель - на 3,5%, обувь - на 5,3%. В группе продовольственных товаров фиксируется удорожание рыбы и рыбопродуктов (на 2,2%), масла растительного (на 2,6%), риса (на 2,1%). За месяц цены на товары сегмента плодовоовощной продукции в целом снизились на 1,1%, в том числе ввиду сезонного удешевления картофеля на 11,8% и фруктов (кроме бананов) на 2,3%. При этом из овощной группы подорожали только огурцы и помидоры.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам сентября прирост цен и тарифов в годовом выражении существенно снизился (на 0,8 процентных пункта) и достиг исторического минимума - 5,6%.

По отношению к августу в сентябре отмечается увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (планово - на 2,5%), цен на медикаменты (на 1% за счет колебаний обменного курса) и тарифов на услуги высшего образования (на 0,5%). При этом отмечается снижение тарифов на услуги дошкольных учреждений (на 8,7%) из-за отмены увеличения на летний период (июнь-август) денежных норм расходов на питание обучающихся в детсадах.-0-