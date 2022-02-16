МАРТ усилит контроль за соблюдением ценового законодательства

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усилит контроль за соблюдением ценового законодательства. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов перед итоговым заседанием коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА. "С введением ценового регулирования, конечно, необходимо обеспечивать контроль за его исполнением. Поэтому МАРТ принимает меры для того, чтобы ценовое законодательство в стране соблюдалось. И в текущем периоде, с учетом сохранения ценового регулирования, работа МАРТ по контролю исполнения установленных цен будет продолжена и даже усилена", - сказал Алексей Богданов. По его словам, проверяется немало торговых объектов, но нарушений не так уж много. "Если находим первое нарушение, даем рекомендацию (предписание) его исправить. Если субъект хозяйствования повторно нарушает правила, то наступает административная ответственность в виде штрафов. Мы в принципе навели порядок в торговых организациях, работаем и с рынками, где тоже должно быть обеспечено соблюдение ценового законодательства", - отметил министр.-0- Богданов: при регулировании цен на сельхозпродукцию учитываются интересы всех участников рынка Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!