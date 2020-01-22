МАРТ установил тарифы на электроэнергию для приравненных к населению организаций

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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на электроэнергию, отпускаемую предприятиями ГПО "Белэнерго" организациям на уровне тарифов для населения. Соответствующее постановление ведомства №1 от 4 января 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. Для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, протезно-ортопедических восстановительных центров, религиозных организаций, садоводческих и дачных кооперативов установлен тариф Br0,1901 за 1 кВт.ч. Такой же тариф определен и для стационарных учреждений социального обслуживания, детских деревень (городков), а также для организаций в части использования электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий. Для гаражных кооперативов и кооперативов, использующих автомобильные стоянки, тариф составит Br0,209 за 1 кВт.ч. Для организаций, которые имеют на балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, в части использования электроэнергии для нужд населения тариф составит Br0,1811 за 1 кВт.ч. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!