МАРТ установил тарифы на тепловую и электроэнергию для приравненных к населению организаций

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на тепловую и электрическую энергию, отпускаемую предприятиями ГПО "Белэнерго" организациям на уровне тарифов для населения. Соответствующее постановление МАРТ №2 от 5 января 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Тариф на тепловую энергию для религиозных организаций, организаций здравоохранения и организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа с 1 января составляет Br20,6216 за 1 Гкал, а с 1 июня будет составлять Br21,9245. Тепловая энергия для творческих мастерских будет отпускаться по тарифу Br107,31 за 1 Гкал.

Для организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, протезно-ортопедических восстановительных центров, религиозных организаций, садоводческих товариществ и дачных кооперативов установлен тариф Br0,2092 за 1 кВт.ч электроэнергии. Такой же тариф определен для стационарных учреждений социального обслуживания, детских деревень (городков), а также для организаций в части использования электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий.

Для гаражных кооперативов и кооперативов, использующих автомобильные стоянки, тариф составит Br0,23 за 1 кВт.ч. Для организаций, которые имеют на балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, в части использования электроэнергии для нужд населения тариф составит Br0,1992 за 1 кВт.ч. Кроме того, для ряда организаций определены дифференцированные тарифы на электроэнергию.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-