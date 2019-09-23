МАРТ установил цену на природный газ для производителей целлюлозы и древесной массы

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило цену на природный газ для производителей целлюлозы и древесной массы. Это предусмотрено постановлением №75 от 13 сентября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на
Документом введена новая группа потребителей природного газа - юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство целлюлозы и древесной массы. Для данной группы потребителей природного газа постановлением установлена цена в размере Br388,76 за 1 тыс. куб.м ввиду того, что эта отрасль является одной из наиболее энергоемких.
Цены на природный газ регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании указа №72 от 25 февраля 2011 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь".-0-