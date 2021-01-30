МАРТ установил цены на природный газ для предприятий

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило цены на природный газ для предприятий. Это предусмотрено постановлением МАРТ №5 от 22 января 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Отпускные цены установлены без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м при курсе Br2,5789 за $1. Стоимость 1 тыс. куб.м газа для юрлиц и ИП составит в этом году Br679,07 при потреблении газа в 2020-м до 600 млн куб.м. При таком же уровне потребления за прошлый год бюджетные организации, а также юрлица системы Минжилкомхоза, оказывающие ЖКУ, будут платить Br631,83. Если юрлица системы Минжилкомхоза используют газ для производства тепловой энергии для нужд населения, то он будет стоить Br410,3. Столько же должны платить товарищества собственников и застройщики при производстве тепловой энергии для нужд населения.

Цена в Br464,2 за 1 тыс. куб.м установлена для производителей цемента, стеновых блоков, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, бумаги и картона, электрических ламп, гипсовых строительных изделий, стекловолокна, целлюлозы и древесной массы. Производители хлопчатобумажных и льняных тканей будут платить Br541,56, шерстяных тканей из волокон гребенного прядения - Br270,78, шерстяных тканей из волокон кардного прядения - Br355,72. Все это при потреблении газа в 2020 году до 600 млн куб.м.

При таком же уровне потребления за прошлый год цена для производителей автомобилей (кроме двигателей) составит Br631,83, резиновых шин - Br477,09. Сахарные заводы будут платить в январе Br386,83, а в остальное время - Br679,07. Предприятия, добывающие известняк, гипс и мел, будут платить Br541,56.

Цена для юрлиц, потребляющих свыше 600 млн куб.м в год, составит Br410,3, а для производителей азотных удобрений - Br386,83. Стоимость газа для резидентов "Великого камня" и "Бремино-Орша", а также для БНБК составит Br408,42 за 1 тыс. куб.м.

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов цены установлены отдельно. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость 1 куб.м с НДС составит Br0,484. При их наличии в летний период цена будет такой же, а в отопительный период с 1 января по 31 мая составит Br0,1366, с 1 июня по 31 декабря - Br0,1406.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-