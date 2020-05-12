МАРТ уточнил перечень социально значимых товаров, на которые распространяется регулирование цен

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уточнило перечень социально значимых товаров, на которые распространяется регулирование цен. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 7 мая 2020 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности к социально значимым товарам теперь относится рыба свежемороженая в тушках, с головой и без, потрошеная и непотрошеная (семейства карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых, аргентиновых), за исключением рыбных товаров и изделий из рыбы, рыбного филе. В список социально значимых товаров не входит десертное, шоколадное, фруктовое масло с другими наполнителями, топленое масло. К социально значимой относится только весовая или фасованная пшеничная мука высшего, первого и второго сортов без добавок.

МАРТ уточнил, какое мясо относится к социально значимому. Это говядина (в полутушах и четвертинах) и свинина (в тушах и полутушах), реализуемые по сортам в соответствии со стандартами разделки данных видов мяса для розничной торговли. Также в списке крупнокусковые мясные бескостные и мясокостные натуральные полуфабрикаты из говядины и свинины (за исключением крупнокусковых бескостных мясных полуфабрикатов из высокоценных частей туши говядины и свинины - вырезки, длиннейшей мышцы, филейной и шейной частей, высококачественной говядины, а также крупнокусковых бескостных полуфабрикатов иных наименований из указанных частей туши).

К социально значимой теперь относится негазированная питьевая вода без вкусовых добавок (расфасованная в емкости), в том числе для детского питания, за исключением минеральной.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-