МАРТ: внутренний рынок в полном объеме обеспечен отечественным картофелем и овощами

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренний рынок Беларуси в полном объеме обеспечен отечественным картофелем и овощами. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"На потребительском рынке страны достигнута сбалансированность спроса и предложения по основным группам свежей плодоовощной продукции. Годовая потребность в овощах для продажи населению через все каналы реализации составляет около 300 тыс. т, что менее 50% от объемов производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Картофеля нужно почти 200 тыс. т (16% от валового сбора), яблок - около 100 тыс. т (60%). Уровень самообеспечения картофелем - более 100%, овощами в целом - более 100%, недотягиваем только по фруктам и ягодам - 67%", - сказала Наталья Мельникова.

По ее словам, потребности населения удовлетворяются преимущественно за счет отечественной плодоовощной продукции. Удельный вес отечественного картофеля в продаже - более 90%, свежих овощей - почти 75%, яблок - около 30%. "В торговых объектах страны реализуется продукция широкого круга отечественных производителей. Для гарантированного обеспечения внутреннего рынка белорусскими продуктами плодоовощная продукция включена в ассортиментные перечни. В магазинах с универсальным ассортиментом товаров должно быть представлено до 22 наименований свежей плодоовощной продукции (в зависимости от размера торговой площади), а также от 4 до 45 наименований быстрозамороженной", - отметила представитель МАРТ.

Продукция поставляется в торговые объекты по прямым договорам, а также из стабилизационных фондов, ежегодно создаваемых облисполкомами и Мингорисполкомом для обеспечения населения в межсезонный период. Местные органы до 15 ноября утверждают графики ежемесячного использования и обеспечивают контроль за их соблюдением до 31 мая.-0-