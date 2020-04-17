МАРТ ввел регулирование цен на социально значимые товары

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело государственное регулирование цен на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 15 апреля 2020 года №30, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Регулирование вводится в отношении 26 позиций. Это свежая рыба (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое и коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, питьевая вода, мыло твердое и хозяйственное, спички, прокладки, подгузники, туалетная бумага и др.

Документом установлен предельный норматив рентабельности для определения суммы прибыли, которая включается в отпускные цены производителей. Он не может быть больше фактического уровня рентабельности в январе-феврале по соответствующей товарной позиции. Если уровень рентабельности был менее 10%, то он сейчас устанавливается на уровне 10%.

Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары определена в размере 10%.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение 90 дней.-0-