МАРТ выявил завышение цен на социально значимые товары в торговой сети

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушение требований законодательства о ценообразовании при формировании цен на социально значимые товары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"По итогам проверки ООО "Ресттрэйд", проведенной работниками главного управления МАРТ по Витебской области, установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. При формировании розничных цен на социально значимые товары, реализуемые в торговых объектах ООО, установлено превышение предельных торговых надбавок (с учетом оптовых). Факты завышения розничных цен зафиксированы более чем на 30 наименований социально значимых товаров, сумма завышения составила Br32662,29", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, при формировании розничных цен на тушку цыпленка бройлера в марте текущего года выявлено превышение допустимого уровня изменения цен, установленного постановлением Совета Министров от 23 февраля 2021 года №100.

Экономический суд Витебской области за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании вынес постановления о наложении административных взысканий в отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за формирование цен.

Решение суда вступило в законную силу.-0-