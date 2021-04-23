МАРТ вынес предупреждение СЗАО "Энерго-оил"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение СЗАО "Энерго-оил", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Министерство провело антимонопольное расследование. Было установлено, что в действиях СЗАО могут усматриваться признаки нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" в части злоупотребления доминирующим положением", - рассказали в пресс-службе.

СЗАО "Энерго-оил" с 15 января 2021 года включено в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках по товарной позиции "табачные изделия (оптовая торговля), за исключением табачных изделий, импортируемых обществом". В связи с этим МАРТ выдало предупреждение о необходимости разработки правил торговой практики, направленной на обеспечение недискриминационного доступа к товарам.

"Такая практика должна содержать объемы поставки и ассортимент товаров, порядок и условия оплаты, доставки, меры ответственности за нарушение обязательства, иные условия, исключающие навязывание потребителю экономически или технологически не обоснованных условий договора, предусматривающего поставки товаров, не выгодных для него или не относящихся к предмету договора", - подчеркнули в МАРТ.-0-