МАРТ: защита внутреннего рынка должна быть в приоритете в современных условиях

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы защиты внутреннего рынка должны быть в приоритете в современных условиях. Об этом шла речь во время первого заседания межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка, в том числе в рамках ЕАЭС, которое провел министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Группа создана по распоряжению премьер-министра, в ее состав вошли 15 представителей республиканских министерств и ведомств, заместителей председателей облисполкомов и Минского горисполкома. Заседания группы планируется проводить ежемесячно.

Владимир Колтович во время заседания отметил, что вопросы защиты внутреннего рынка носят комплексный характер и связаны с работой многих заинтересованных министерств и ведомств. Среди ключевых направлений - защита интересов отечественных производителей на внешнем контуре и принятие мер тарифного и нетарифного регулирования в ЕАЭС, выработка стимулирующих и административных мер на внутреннем рынке, в том числе по отдельных отраслям и сферам экономики.

В приоритете также импортозамещение и создание конкурентной продукции по цене, качеству, техническим характеристикам, создание и продвижение белорусских товаров, формирование национальных брендов, стимулирование продаж отечественных товаров при проведении закупок. Кроме того, особое значение имеют меры технического регулирования, санитарные, фитосанитарные меры и контрольные мероприятия, направленные на предотвращение и пресечение оборота опасной, фальсифицированной и контрафактной продукции.

На заседании даны поручения по выработке решений для упрощения доступа импортозамещающей продукции к потребителю. Особое внимание в условиях коронавируса будет уделяться вопросам приоритетного обеспечения продовольствием внутреннего рынка в соответствии с доктриной национальной продовольственной безопасности. Также обсуждалось активное отстаивание позиции страны в части формирования внутреннего рынка и действующего законодательства.

Как отметили в пресс-службе, в планах - разработка ряда нормативных актов по формированию стабилизационных фондов на межсезонный период, совершенствованию порядка проведения государственных закупок и закупок за счет собственных средств.

Представителями министерств и ведомств будут внесены дополнительные предложения для принятия мер по их компетенции.-0-