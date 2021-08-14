Масштабная белорусская экспозиция будет представлена на международной выставке в Армении

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке Armenia Expo 2021, которая пройдет с 16 по 18 сентября в Ереване. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты."Более двадцати белорусских предприятий различных отраслей представят в столице Армении свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров", - говорится в сообщении.Например, ОАО "Гомсельмаш" впервые примет участие в выставке. Однако две машины под брендом "ПАЛЕССЕ" с прошлого года уже работают на полях Армении.ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" представит в Армении продукцию торговой марки "Ясь Белоус" - сыры, сухое молоко и масло. "Эти виды белорусской продукции традиционно пользуются спросом на Кавказе - в 2020 году они наряду со сливками и творогом преобладали в экспорте белорусских продуктов в Армению", - отметили на выставочном предприятии.Среди участников белорусской экспозиции также УП "Калинковичский молочный комбинат" и предприятия концерна "Белгоспищепром", демонстрирующие кондитерскую, бакалейную и алкогольную продукцию.Как отметили в "Белинтерэкспо", результативность участия в этой выставке будет усилена традиционными элементами экспозиции Made in Belarus: промокампанией в Армении, информационным семинаром для участников, посещением армянских предприятий.Международная выставка Armenia Expo проводится в 20-й раз как универсальный региональный торгово-промышленный форум.Организатор экспозиции белорусских предприятий - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проходит при поддержке посольства Беларуси в Армении, а также правительства Республики Армения.В 2021 году выставочным предприятием "Белинтерэкспо" БелТПП запланировано более 40 белорусских экспозиций на международных выставках в Армении, Болгарии, Казахстане, Иране, Кении, ОАЭ, Сербии, Узбекистане и других странах.-0-