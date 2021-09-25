25 сентября, Копыльский район /Корр. БЕЛТА/. Масштабный проект по переработке мяса индейки реализуют в Копыльском районе. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время посещения агрогородка Песочное, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава столичного региона Александр Турчин приехал в населенный пункт, чтобы оценить строительство объекта, который возводит ОАО "Агрокомбинат Дзержинский". "Процессы, которые происходят в агропромышленном комплексе региона, непрерывны. Как ранее поручил глава государства, в каждой области должны реализовать масштабные и полезные проекты. В Копыльском районе сейчас возводят перспективный объект, где будут перерабатывать 6 тыс. т мяса индейки в год с возможностью масштабирования до 20 тыс. т", - рассказал губернатор.

Александр Турчин

Он отметил, что производство будет выполнять две задачи: обеспечивать качественным мясом внутренний рынок и производить продукцию на экспорт. Контракты с зарубежными странами уже прорабатываются. "Дополнительно это высокооплачиваемые рабочие места для жителей близлежащих населенных пунктов. Специалистов уже начали подбирать, строительством объекта занимаются даже по выходным. Думаю, в конце следующего года получим первую партию продукции", - подчеркнул Александр Турчин.

Генеральный директор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Владимир Лукьянов рассказал, что для предприятия мясо индейки - новая линейка продукции. Она будет продаваться в разных торговых сетях страны. В планах - возведение в агрогородке репродуктора второго порядка вместе с инкубатором для выращивания племенной индейки.

ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" - самое крупное предприятие Дзержинского района, насчитывает 18 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 13,6 тыс. га пашни. Его основная деятельность - промышленное производство мяса птицы, переработка и его реализация.-0-

Фото Рамиля Насибулина