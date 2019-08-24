Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается массовая уборка зерновых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По оперативной информации, на 24 августа в хозяйствах республики зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны на площади свыше 2,012 тыс. га, что составляет 95% к уборочной площади. Более 99% площадей убрано в Брестской области, 98% - в Гродненской, 97% - в Минской, более 95% - в Могилевской и Гомельской областях. Аграрии Витебской области убрали 84% площадей.

Самый большой намолот в Минской области - более 1,65 млн т зерна. В Брестской области намолочено почти 1,2 млн т. Аграрии Гродненской области заложили в закрома около 1,18 млн т зерна, Витебской - более 857 тыс. т. В хозяйствах Могилевской области намолочено 754 тыс. т зерна, Гомельской - 667 тыс. т.

Всего же на сегодня намолочено свыше 6,3 млн т зерна. Средняя урожайность составляет 31,3 ц/га (на аналогичную дату в 2018-м - 26,4 ц/га).

План поставок зерна в счет госзаказа в этом году составляет 815 тыс. т. На 24 августа задание выполнено на 87,5% (713 тыс. т).-0-