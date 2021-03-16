16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый старт посевной кампании в Беларуси ожидается после 25 марта. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все будет зависеть от погодных условий. По предварительным прогнозам, в конце марта температурный режим повысится. Мы уже постепенно начинаем работать: идет вывоз органики, внесение калийных удобрений. Думаю, что планово и массово приступим к весенней полевой кампании примерно после 25 марта", - сказал Иван Крупко.

В этом году сроки сдвигаются по сравнению с прошлым. Так как зима 2019-2020 годов выдалась бесснежной, в феврале уже выполнялись некоторые полевые работы. "В прошлом марте мы уже сеяли, вели подкормку озимых. А сейчас пахать невозможно. Так что прошлый год шел с опережением. Но апрель и май 2020-го выдались холодными, потому сроки посевной тогда сильно растянулись", - отметил министр.

Иван Крупко также рассказал о состоянии озимых культур. "При повышении температуры до плюс 10 будет понятно, как развиваются озимые, а сейчас однозначно сказать нельзя. Но по тем пробам, которые мы берем, может быть гибель до 5% озимых культур. Это нормальный показатель. Страховой фонд семян яровых культур обеспечен для того, чтобы в случае гибели пересеять данный объем", - подчеркнул он.-0-