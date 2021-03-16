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16 марта 2021, 16:27

Массовый старт посевной кампании в Беларуси ожидается после 25 марта

Фото из архива
Фото из архива
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый старт посевной кампании в Беларуси ожидается после 25 марта. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все будет зависеть от погодных условий. По предварительным прогнозам, в конце марта температурный режим повысится. Мы уже постепенно начинаем работать: идет вывоз органики, внесение калийных удобрений. Думаю, что планово и массово приступим к весенней полевой кампании примерно после 25 марта", - сказал Иван Крупко.

В этом году сроки сдвигаются по сравнению с прошлым. Так как зима 2019-2020 годов выдалась бесснежной, в феврале уже выполнялись некоторые полевые работы. "В прошлом марте мы уже сеяли, вели подкормку озимых. А сейчас пахать невозможно. Так что прошлый год шел с опережением. Но апрель и май 2020-го выдались холодными, потому сроки посевной тогда сильно растянулись", - отметил министр.

Иван Крупко также рассказал о состоянии озимых культур. "При повышении температуры до плюс 10 будет понятно, как развиваются озимые, а сейчас однозначно сказать нельзя. Но по тем пробам, которые мы берем, может быть гибель до 5% озимых культур. Это нормальный показатель. Страховой фонд семян яровых культур обеспечен для того, чтобы в случае гибели пересеять данный объем", - подчеркнул он.-0-

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Крупко посевная сельское хозяйство
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