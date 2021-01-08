МАЗ отправил для тестирования в Сочи новую модель автобуса

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" передало новую модель пассажирского автобуса МАЗ 303065 для проведения испытаний на базе МУП "Сочиавтотранс" (Сочи, Россия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"Автобус, передаваемый для испытаний, является первым образцом данной модели, поставленным в Россию. Машина оснащена оборудованием обеззараживания воздуха, системой информирования пассажиров на базе светодиодов, аппаратурой спутниковой навигации, системой видеонаблюдения, системой бесконтактной оплаты проезда, а также системой определения состояния водителя", - рассказали в пресс-службе.
Тестирование этой модели автобуса планируется начать на краснополянском маршруте №105-э, а затем на городских маршрутах №12 и №17.
Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-