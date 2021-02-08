МАЗ планирует нарастить объемы поставок техники в российские регионы

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод рассматривает возможность увеличения объемов поставок грузовой и пассажирской техники в российские регионы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Об этом шла речь на совещании, которое прошло на Минском автозаводе. Участие в нем приняли посол Беларуси в России Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, министр промышленности Петр Пархомчик. "Основной повесткой стали вопросы по увеличению объемов поставок грузовой и пассажирской техники МАЗ в российские регионы, а также развитие производства Минского автозавода и увеличения доли инновационной продукции в портфеле продуктов МАЗ на рынке РФ", - отметили на предприятии.

Во время совещания также были затронуты и вопросы по поставкам в Россию нового перронного автобуса МАЗ 271, который будет представлен на выставке NAIS-2021 в Москве с 9 по 10 февраля этого года. "Шесть таких автобусов уже работают в международном аэропорту Борисполя, и интерес к этой модели огромный, учитывая тот факт, что Минский автомобильный завод - единственный производитель перронных автобусов на территории СНГ, а эта модель - уже второе поколение автобусов МАЗ для перевозки пассажиров в аэропортах", - сказали в пресс-службе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-

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