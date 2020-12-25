МАЗ поставил газомоторные автобусы в Новосибирск

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония передачи первой партии, состоящей из четырех газомоторных автобусов МАЗ-103965, состоялась 22 декабря в Новосибирске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Как отметили в пресс-службе, 15 новых газомоторных автобусов МАЗ-103965 приобретены по лизинговому договору АО "Сбербанк-Лизинг" и будут направлены МКП "ПАТП №4" Новосибирска. Прибытие оставшихся 11 автобусов планируется в конце декабря.

В церемонии передачи приняли участие мэр города Анатолий Локоть, заместитель мэра Олег Клемешов, руководитель отделения посольства Беларуси в Новосибирске Андрей Гасюк.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-