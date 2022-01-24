МАЗ предоставил новый автобус для тест-драйва в Бишкеке

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод предоставил новый пассажирский автобус для тест-драйва в Бишкеке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Между мэрией Бишкека и представителями завода была достигнута договоренность, в соответствии с которой в городе состоялась презентация нового пассажирского автобуса марки МАЗ 206946. Данный вид транспорта будет проходить испытание на территории Бишкека в течение 3 месяцев. Автобус для тест-драйва предоставлен на бесплатной основе", - рассказали на предприятии.

Полунизкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Он включает в себя откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой, систему наклона кузова "Клиринг" для облегчения посадки/высадки пассажиров, оборудование для крепления соответствующего устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Городской транспорт на 27 посадочных мест по экологическому классу относится к группе Евро-5. Длина автобуса составляет 8,8 м. Он работает на газовом двигателе.-0-