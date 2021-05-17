МАЗ представит автомобиль скорой помощи на выставке "Здравоохранение Беларуси"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод представит свою продукцию на международной медицинской выставке "Здравоохранение Беларуси - 2021", которая с 18 по 21 мая будет проходить в столичном Футбольном манеже. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Это главное событие страны в области медицины и здравоохранения, в котором ежегодно принимают участие мировые и белорусские лидеры медицинской и фармацевтической промышленности, разработчики новых технологий диагностики.

На выставочной площадке форума представят свою продукцию более 150 экспонентов из шести стран (Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Республики Корея). Среди участников - мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" впервые экспонирует свою технику в рамках данного специализированного ежегодного форума, представив автомобиль для проведения лечебных мероприятий скорой помощи силами врачебной либо фельдшерской бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Автомобиль "Купава-233150" на базе микроавтобуса МАЗ-365022, разработанный совместно со специалистами системы здравоохранения, оснащен дизельным двигателем экологического класса Евро-5 с рабочим объемом 2746 л, мощностью 149,6 л.с. и полностью соответствует всем нормам и требованиям эксплуатации.

Внутри салона располагается приемное устройство с тележкой-каталкой. Установлено два поворотных кресла, подлокотники и сиденья которых при необходимости складываются для экономии рабочего пространства. Вместительный стеллаж с многочисленными отсеками предназначен для хранения и транспортировки необходимого медицинского оборудования и препаратов.

В автомобиле установлена система кислородной разводки с унифицированными разъемами и двумя кислородными баллонами и система кронштейнов для проведения внутривенных инфузий.

Кроме того, на крыше скорой помощи размещены два проблесковых маячка синего цвета. Машина оснащена светозвуковой сигнализацией и системой громкоговорителя.

Автомобиль скорой помощи "Купава-233150" может эксплуатироваться в любом из учреждений здравоохранения Беларуси.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, Евро-6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-