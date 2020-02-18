"МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром

18 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" простаивать не будет, поступил дополнительный заказ на производство пассажирской техники. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства промышленности.

"В связи с необходимостью увеличения в феврале и марте выпуска автомобильной и пассажирской техники сегодня руководством Министерства промышленности и ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" было принято решение об отмене целосменных простоев для отдельных работников предприятия 21 февраля, а также 9 и 20 марта", - сказали в пресс-службе.

Генеральным директором ОАО "МАЗ" были внесены в план производства соответствующие изменения. Как пояснили в министерстве, это связано в первую очередь с поступлением дополнительного заказа на производство пассажирской техники. Таким образом, до конца февраля и в марте завод будет работать по полному графику.

"Объективно оценив и просчитав все обстоятельства, было принято решение об отмене соответствующих приказов ОАО "МАЗ" в связи с их нецелесообразностью", - отметили в Минпроме.-0-