27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ в I полугодии 2020 года поставит во Вьетнам крупную партию техники. Контракт подписан во время визита генерального директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерия Иванковича во Вьетнам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
По контракту в адрес совместного предприятия "МАЗ-Азия" поставят 125 единиц спецтехники. "Тропическое" исполнение автотехники позволяет использовать ее даже в сложных климатических условиях Вьетнама.
"Это первая крупная поставка автотехники МАЗ в адрес государственных структур Вьетнама. До этого Минский автомобильный завод успешно реализовывал на территории Вьетнама пассажирскую и грузовую технику, пользующуюся высоким спросом на данном рынке", - отметили в пресс-службе.
Помимо поставок техники Минский автомобильный завод активно развивает сервисное обслуживание во Вьетнаме.
"Учитывая тот факт, что в конце сентября в Ханое открылось совместное сборочное производство грузовой техники производительностью до 3 тыс. грузовиков в год, конкурентоспособность техники МАЗ в данном регионе обеспечена полностью. Тем более что в будущем модельный ряд будет расширяться и корректироваться с учетом потребностей рынка", - отметили на предприятии.-0-