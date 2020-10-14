Медицинский проект 103.by привлек $3 млн от Банка БелВЭБ

Банк БелВЭБ совместно с компанией БелВЭБ Капитал реализовали уникальную для Беларуси сделку по финансированию медицинского сервиса 103.by, который принадлежит IT-компании ARTOX – резиденту Парка высоких технологий. Размер финансирования – 3 млн долларов США.

Особенность сделки заключается в том, что обеспечением стала интеллектуальная собственность – имущественные права на товарные знаки – без вхождения в капитал компании. Это первая подобная сделка в банковской сфере Беларуси, и Банк БелВЭБ намерен в дальнейшем расширять применение таких форм финансирования инвестиционных проектов IT-сектора.

Привлеченные средства будут направлены на расширение функциональности 103-Digital Health Ecosystem (DHE).

В супераппе 103.by можно будет решить любой вопрос, связанный со здоровьем: воспользоваться телемедициной, записаться на прием к врачу онлайн, купить лекарства, расшифровать анализы, оформить медицинское страхование. Причем особое внимание уделено развитию превентивной медицины. В целом же перспектива инвестирования в саму отрасль очевидна: к 2025 году эксперты прогнозируют рост объема мирового рынка цифровой медицины более чем в 5 раз.

103.by является лидером в Беларуси, а также активно растет на рынках Казахстана (103.kz), Украины (103.ua) и России (103.РФ). Сервис объединяет каталоги медицинских учреждений и врачей, включает опции онлайн-записи в клиники и поиска лекарств в аптеках, содержит экспертный контент по теме здоровья. Суммарная посещаемость сервисов 103 превышает 10 млн в месяц.

Развитие услуг сферы здоровья, которые оказываются с помощью цифровых технологий, становится перспективным направлением для инвестирования. Избегание мест массового скопления людей и стремление свести к минимуму посещение поликлиник – факторы, которые стимулировали развитие рынка цифровой медицины в период пандемии. По данным компании Global Market Insights, за второй квартал 2020 года объем инвестиций в Digital Health стартапы на глобальном рынке увеличился на 22% по сравнению с первым кварталом. Ожидается, что сам рынок Digital Health в ближайшие 5 лет будет расти в среднем на 26 % в год и достигнет $640 млрд к 2026-му.

Справочно:

ARTOX.com создаёт продукты для цифровой трансформации малого и среднего бизнеса. В компании работает более 400 сотрудников в 5 странах, а помимо сервиса 103, в портфеле компании – международные проекты под брендами Relax, Dom, а также digital-агентство AMDG.

Банк БелВЭБ — универсальный кредитно-финансовый институт, занимающий ведущие позиции среди коммерческих банков Республики Беларусь. В настоящее время Банк БелВЭБ реализует стратегию трансформации в FinTech группу путем разработки и внедрения инноваций технологий на рынке финансовых услуг.

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