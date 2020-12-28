Механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с РФ на 2021 год не предусмотрен - Минфин Беларуси

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с РФ на 2021 год не рассматривается, сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"По текущему периоду основные решения (по поставкам нефти. - Прим. БЕЛТА) приняты, как компенсаторный фактор какой-то межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее", - сказал Юрий Селиверстов.

По его словам, на 2021 год контракты на поставку нефти "подписаны на похожих, но немного других условиях, то есть там нет этой бюджетной составляющей".

Механизм межбюджетного трансферта компенсирует Беларуси премию российским компаниям-поставщикам нефти, включенную в цену поставок. Такой механизм стороны согласовали на 2020 год.

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко пояснил, что Беларусь получит 90% годовой суммы межбюджетного трансферта в этом году, оставшуюся часть за декабрь - в следующем году.-0-