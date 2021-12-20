Механизмы защиты прав потребителей в электронной торговле разрабатывают в ЕАЭС

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совершенствование механизмов защиты прав потребителей, выработки прозрачных правил взаимодействия бизнеса и граждан в сфере электронной торговли рассмотрены участниками круглого стола, организованного Евразийской экономической комиссией совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова рассказала о работе блока по техническому регулированию комиссии, проводимой для создания условий по равной защите прав потребителей и обеспечения безопасности потребительских товаров и услуг, приобретаемых на территории ЕАЭС онлайн. "Особое значение в сфере электронной торговли приобретают вопросы внедрения стандартов и кодексов добросовестной деятельности бизнеса, - отметила она. - В текущем году в рамках реализации стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года комиссией определены принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении потребителей, развитие которых мы видим во внедрении добровольных стандартов и кодексов, направленных на саморегулирование сферы интернет-торговли".

По ее словам, на площадке комиссии ведется работа по подготовке проекта международного договора в сфере электронной торговли, который должен урегулировать правовые пробелы и создать условия для внедрения оптимального механизма защиты потребительских прав граждан в этой сфере.

В работе круглого стола приняли участие представители государственных органов, бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере электронной торговли, общественных потребительских организаций стран Евразийского экономического союза, Израиля, а также международные эксперты, в том числе представители Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Оксана Константинович. Она отметила важность и своевременность проведения широкоформатного и всестороннего обсуждения актуальных вопросов защиты прав потребителей в сфере электронной торговли.

"Участники дискуссии выразили уверенность в том, что результаты состоявшегося обсуждения будут положены в основу формирования действенных межгосударственных механизмов, направленных на защиту прав и интересов граждан - потребителей в сфере электронной торговли", - добавили в ЕЭК.-0-