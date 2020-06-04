4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные власти предоставили поддержку на фоне пандемии уже около 1,7 тыс. субъектов хозяйствования. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на очередной рабочей встрече с представителями бизнес-сообщества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Что касается непосредственно положений указа №143 "О поддержке экономики", мы наблюдаем активную работу местных органов власти по его реализации. На сегодня в облисполкомы и Мингорисполком поступило более 4 тыс. обращений субъектов хозяйствования по предоставлению различного рода мер поддержки. Ее уже получили около 1,7 тыс. субъектов хозяйствования, остальные обращения еще находятся в стадии рассмотрения", - сообщил Александр Червяков.

Министр отметил, что сегодня в Беларуси создана трехуровневая система поддержки экономики в условиях пандемии. Первый уровень направлен на снижение издержек для организаций и индивидуальных предпринимателей с помощью уменьшения налоговой нагрузки, снижения арендной платы на землю и имущество, сокращения задолженности за энергоресурсы. Также предусмотрены возможность скорректировать амортизационную политику, произвести перерасчет курсовых разниц и отнесение их на будущие периоды.

Второй уровень - поддержка нанимателей по выплате заработной платы и социальной помощи гражданам. Третий уровень - точечная поддержка предприятий, пострадавших от пандемии. Создана специальная рабочая группа при Совете Министров, которая еженедельно рассматривает соответствующие предложения концернов, министерств и исполкомов.

Основной темой встречи стала реализация в регионах положений указа №143. Кроме того, на встрече поднимались вопросы выплаты компенсаций предприятиям и предоставления субсидий для уплаты взносов в ФСЗН по указу №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан", соблюдения бизнесом норм законодательства в области ценообразования, торговли, общепита, защиты прав потребителей, рекламы и др. Обсуждался также вопрос получения въездными и выездными туристами справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.-0-