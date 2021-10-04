Металл на БУТБ подешевел почти на четверть

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Металл на Белорусской универсальной товарной бирже подешевел почти на четверть, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Согласно аналитическому обзору, подготовленному Белорусской универсальной товарной биржей, за июль-сентябрь стоимость черного металлопроката на внутреннем рынке существенно снизилась. В частности, в августе по сравнению с июлем стальной прокат подешевел на 3-11%, а в сентябре - еще на 8%. При этом наибольшее падение биржевых котировок по итогам последних трех месяцев было зафиксировано по листовой стали и трубам - в среднем на 20-25%. В то же время цены на арматуру снизились на 15%, а на уголок и швеллер - на 10%.

"Такая динамика полностью соответствует тенденциям мирового рынка, где после длительного роста цены на металл плавно пошли вниз. Прежде всего это связано с невысоким спросом со стороны промышленных и строительных предприятий, поскольку многие из них в конце лета закупили крупные партии металла и пока не нуждаются в новых поставках. К тому же азиатские страны не торопятся отменять локдауны, введенные еще в самом начале пандемии коронавируса, что также способствует снижению мировых котировок", - отметил Роман Янив.

Кроме того, по мнению биржевых аналитиков, значительное влияние на ценовую конъюнктуру в Беларуси оказала ситуация в России - основном поставщике металла для отечественного промышленного сектора. "Для обеспечения нормальной загрузки производственных мощностей крупные российские металлургические компании и металлотрейдеры уже некоторое время реализуют стальной прокат по сниженным ценам, тем самым вынуждая более мелких игроков применять аналогичную ценовую политику. Как следствие, в третьем квартале непокрытый листовой прокат и стальные трубы потеряли порядка 20-25% стоимости, цены на арматуру и стальные балки снизились на 15-20%, а уголок и швеллер подешевели на 10-12%. Схожую динамику можно наблюдать и на белорусском биржевом рынке, где на долю российского металла приходится более половины от общего объема реализации", - обратил внимание пресс-секретарь.

Как считают на бирже, дальнейшее поведение цен, с одной стороны, будет зависеть от динамики спроса на металлопродукцию (а он сейчас повсеместно низкий), а с другой - от объема предложения, которое в определенных сегментах рынка ввиду объективных причин пока ограничено. "К примеру, тарифы в сфере контейнерных перевозок в настоящее время в несколько раз превышают средний уровень за последние 5 лет, а из-за проблем с энергоснабжением останавливают работу ферросплавные заводы и сокращается производство алюминия и кремния, - пояснил Роман Янив. - Таким образом, указанные факторы будут препятствовать резкому падению стоимости металлопроката, по крайней мере в течение ближайших нескольких месяцев. Для белорусских потребителей это означает, что даже если цены на эту продукцию продолжат движение по нисходящей траектории, то темп их снижения, скорее всего, замедлится".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-