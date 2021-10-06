Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry открывается в Минске

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry-2021 пройдет в НВЦ "БелЭкспо" в Минске 6-8 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром".

BelTexIndustry-2021 - это почти 60 экспонентов, половина из которых - предприятия "Беллегпрома". Большим стендом будет представлена Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности. Среди экспонентов - компании из ряда регионов России, Турции.

Многие предприятия продемонстрируют свои коллекции, в том числе призеры республиканского конкурса "Мельница моды", Театра моды Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики. Также на BelTexIndustry будут представлены гостевые коллекции, которые приедут в Минск не только из других регионов страны, но и из-за рубежа. Например, арт-коллекции на моделях возраста 50 плюс от российских дизайнеров Елены Афанасовской, Татьяны Меркуловой и Ольги Покатиловой. Каждая модель выйдет на подиум в трех образах: стилизованные дизайнерские костюмы "Русь", вечерние образы и дефиле в дизайнерских шляпках.

Еще одна фишка модных показов - презентация социального проекта обладательницей титула "Мисс Беларусь - 2021" Дарьей Гончаревич. Этот проект она представит на конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико, его тема - защита животных. На подиуме предстанут финалистки конкурса "Мисс Беларусь" в образах от "Элемы", а луки их четвероногих друзей - питомцев приюта для бездомных животных будут полностью повторять образы девушек.

Посетителей ждет ноу-хау этого выставочного года - специальный проект "Королева преображения". Из числа гостей будут выбраны несколько смелых девушек. Стилисты и визажисты Национальной школы красоты подготовят для них несколько образов от белорусских брендов, которые девушки представят на суд зрителей и гостей. В результате общего голосования будет выбрано самое удачное и стильное преображение, а победительница получит подарок от организаторов выставки.

Представителей компаний ждет насыщенный деловой форум с участием авторитетных спикеров и экспертов индустрии. Основными темами обсуждения в ходе панельных дискуссий и открытых сессий станут проблемы перестройки бизнес-процессов в fashion-ритейле, новые стратегии устойчивого развития отрасли. Особое внимание будет уделено образовательным направлениям деловой программы для В2В-аудитории, позволяющим в будущем принимать эффективные управленческие решения с их последующим воплощением в жизнь.

Также будет организована серия переговоров между коммерческими службами торговых сетей, универмагов, интернет-магазинов и производителями товаров легкой промышленности для установления первичных контактов между поставщиками и закупщиками.

Панельная дискуссия, ярмарка вакансий, участие в качестве экспонентов учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров для легкой промышленности, - эти и целый ряд других мероприятий, направленных на решение кадровой проблемы в отрасли, планируется провести в рамках BelTexIndustry.

BelTexIndustry - крупнейшая отраслевая выставка товаров легкой промышленности Беларуси. Ежегодно участниками выставки являются производители и поставщики изделий легкой промышленности, сырья, оборудования, фурнитуры и аксессуаров, а также дизайнеры, конструкторы, модельеры. Организатор - Национальный выставочный центр "БелЭкспо" при поддержке концерна "Беллегпром". Главная цель выставки - продемонстрировать возможности белорусских производителей. Ежегодно ее посещают более 4 тыс. человек.-0-