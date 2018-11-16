МФК подтвердила намерения продолжить тесное сотрудничество с Беларусью

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (МФК) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар на встрече с первым заместителем премьер-министра Беларуси Александром Турчиным подтвердил намерения МФК продолжить тесное сотрудничество с Беларусью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
На встрече обсуждены вопросы реализации текущих проектов МФК в Беларуси и перспективные направления взаимодействия на предстоящий среднесрочный период.
Первый вице-премьер поблагодарил МФК за вклад в развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности в стране, а также выразил надежду на дальнейшее расширение консультативного и инвестиционного сотрудничества, добавили в пресс-службе.
Встреча Александра Турчина с главой регионального представительства Международной финансовой корпорации (МФК) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром и главой представительства в Беларуси Ольгой Щербиной прошла 16 ноября.-0-
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