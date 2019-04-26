26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мгновенные платежи для юрлиц в Беларуси будут доступны с 1 июля, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мегатренд для практически всех стран - реализация кейсов, связанных с мгновенными платежами. У нас он тоже отработан, соответствующие нормативные решения приняты и технологически отработаны. С 1 июля этот кейс запускается для юридических лиц", - отметил Дмитрий Калечиц.

К системе к этому времени подключились 10 белорусских банков, они уже демонстрировали, как будут проводиться операции, прохождение платежа от плательщика до получателя с отражением по счетам в бухгалтерском учете займет до минуты. С 1 января 2020 года этот сервис будет доступен и для физических лиц, таким образом, он заработает в полном объеме.

Зампред Нацбанка обратил внимание, что банки участвуют в этом проекте на добровольной основе, поскольку это связано с определенными затратами. Однако ключевые банки уже присоединились к проекту.

Как сообщалось, система мгновенных платежей является инновационной и позволит клиентам банков Беларуси осуществлять оплату товаров, работ, услуг, исполнение обязательств перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней.-0-