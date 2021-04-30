30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минэнерго.

"Мы завершили первый этап опытно-промышленной эксплуатации, так называемый Г1, - отметил он. - Это отработка всех режимов работы энергоблока на различной мощности (50%, 75%, 90%,100% от номинальной)".

На данном этапе выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем. "Все испытания завершены успешно. Оформлены необходимые отчетные документы, предусмотренные регламентом", - подчеркнул он.

В настоящее время первый блок остановлен для проведения регламентных работ, в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу - комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки (проводится в течение 15 суток).

"Вчера мы провели оперативное совещание на станции, где подробно разобрали вопросы по выполнению доводки оборудования, прошли по каждому пункту. И можно сказать, что те работы, которые намечались, завершаются сегодня", - проинформировал замминистра.

Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап Г2. "Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором", - резюмировал Михаил Михадюк. -0-