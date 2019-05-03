Минэкономики Беларуси: на заседаниях в Ереване найдены развязки по ряду проблемных вопросов в ЕАЭС

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета, которые прошли в Ереване 29 и 30 апреля, найдены развязки по ряду проблемных вопросов интеграционной повестки ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики Беларуси.

Так, сторонами были согласованы подходы к формированию общего рынка электроэнергии в ЕАЭС. Формирование внутренних оптовых рынков электроэнергии в тех государствах - членах ЕАЭС, где они пока не созданы, отнесено на этап после завершения формирования общего рынка газа в союзе. До этого времени юридические лица государств-членов смогут быть участниками торговли электроэнергией на общем рынке ЕАЭС в том случае, если они не совмещают конкурентные и монопольные виды деятельности (выработку энергии и ее транспортировку). Белорусским энергетикам это даст возможность участвовать в поставках электроэнергии в период реализации в Российской Федерации масштабной программы модернизации действующих электростанций. Договоренности закреплены в проекте протокола, который готовится к подписанию на заседании Высшего Евразийского экономического совета, назначенного на 29 мая в Нур-Султане.

К социально значимым договоренностям по итогам Совета ЕЭК в Ереване относится одобрение проекта соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся, которое урегулирует вопрос пенсионных прав для граждан, которые в течение трудовой деятельности работали в разных государствах - членах союза. Подписание соглашения также планируется во время ближайшего заседания Высшего Евразийского экономического совета. По информации ЕЭК, сейчас пенсионные права граждан, которые работают в других государствах ЕАЭС, не формируются и не реализуются в полной мере, в итоге трудящиеся теряют часть своей пенсии - соглашение позволит решить эту проблему. Предполагается, что трудящиеся при возращении на родину будут получать пенсию от той страны ЕАЭС, в которой они работали. Каждое государство будет осуществлять перевод части пенсии за периоды работы на своей территории в ходе взаимодействия госорганов сторон после вступления соглашения в силу.

Одобрены подходы к завершению торговых переговоров государств - членов ЕАЭС с Сербией и Сингапуром. "В частности, с пониманием воспринята позиция белорусской стороны о том, что соглашение между Беларусью и Сингапуром по торговле услугами и инвестициям, являющееся частью общего пакета торговых договоренностей, будет подписано отдельно, после завершения переговоров о присоединении нашей страны к ВТО", - пояснили в Минэкономики.

"При рассмотрении вопросов о торговых барьерах в союзе была услышана позиция, ранее неоднократно защищаемая на всех уровнях белорусской стороной, о неправомерности введения секторальных ограничений во взаимной торговле между государствами - членами ЕАЭС по признакам сомнений в безопасности или происхождении товара, в частности, белорусского молока. Ограничения могут быть применимы только в отношении конкретных партий товара и конкретных компаний, что и подтверждено всеми сторонами по итогам дискуссии на Евразийском межправительственном совете", - говорится в сообщении Минэкономики.

Кроме того, согласованы проекты решений Высшего Евразийского экономического совета об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов ЕАЭС на 2019-2020 годы, об отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках союза за 2018 год, заслушан ежегодный отчет ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) решений комиссии в истекшем году. В настоящее время на рассмотрении ЕЭК и государств-членов находится инициатива белорусской стороны о необходимости проведения ОРВ в отношении проектов международных договоров между государствами - членами союза, поскольку многие существенные для национального бизнеса вопросы регулируются именно в таком формате. Министерство экономики продолжит работать над ее продвижением.-0-