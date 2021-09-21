Минэкономики: доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2%

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходы населения в 2022 году должны вырасти на 2%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из задач на следующий год связана с ростом доходов населения. Планируется увеличить доходы на 2%. При этом уровень средней номинальной заработной платы составит Br1551 в целом по экономике, а в реальном секторе - более Br1600", - сказал Александр Червяков.

В числе основных задач социально-экономического развития на следующий год, необходимых для достижения темпов роста экономики на уровне 102,9%, министр также назвал наращивание экспорта (до $46 млрд) и инвестиций в основной капитал (на 3,3%).

Сегодня на заседании Совета Министров обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2022 год.-0-