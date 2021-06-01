Минэкономики и ЕЭК обсудили вопросы работы белорусских производителей на рынках стран ЕАЭС

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Беларуси Сергей Митянский обсудил вопросы работы белорусских производителей на рынках стран ЕАЭС с членом Коллегии (министром) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегамом Варданяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Данная встреча стала продолжением разговора о накопившихся вопросах по функционированию внутренних рынков ЕАЭС, начатого накануне в правительстве с участием заместителя премьер-министра, члена Совета ЕЭК от Беларуси Игоря Петришенко. "Сергей Митянский передал Гегаму Варданяну копии писем в адрес ЕЭК, ответы на которые белорусская сторона хотела бы получить в возможно короткие сроки. Поднятые в письмах вопросы касаются торговых препятствий, которые мешают продвижению белорусских товаров на рынках стран ЕАЭС. Их оперативное решение имеет важное значение для конкретных предприятий", - рассказали в пресс-службе.

Стороны также обсудили практическое применение новой редакции методологии разделения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС на барьеры, изъятия и ограничения и признания барьеров устраненными.

Член Коллегии ЕЭК подробно проинформировал о проводимой в Комиссии работе по запуску общих процессов, развитию и функционированию единой информационной системы ЕАЭС.

Отдельно обсужден вопрос о реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперация, субконтрактации и трансферта технологий", который под эгидой ЕЭК разрабатывается национальными операторами пяти стран.-0-