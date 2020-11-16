Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 ноября 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:40 Нацбанк определил системно значимые банки на 2021 год Экономика
09:35 Легковушка и грузовик столкнулись в Любани Происшествия
09:31 "Мешков Брест" сыграет с "Фленсбургом" в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
09:25 Япония отправит на орбиту спутник для уборки космического мусора Технологии
09:22 Снабженец барановичского предприятия похитил запчасти на Br38 тыс. Происшествия
09:18 В Одессе планируют развернуть мобильный COVID-госпиталь на морском вокзале В мире
09:18 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Индонезии В мире
09:15 ООН выделила $100 млн на борьбу с голодом в семи странах В мире
09:10 Форум финалистов конкурса молодых международников СНГ пройдет 18-20 ноября в онлайн-формате Общество
08:58 В Речицком районе работники МЧС спасли заблудившуюся в лесу женщину Происшествия
08:56 Футбольная сборная Беларуси завершит групповой этап Лиги наций матчем в Тиране Спорт
08:52 Высокорентабельные предприятия перечислят в фонд нацразвития часть прибыли Экономика
08:50 В Беларуси принята новая госпрограмма "Обустройство военных городков" Общество
08:49 В Речице при пожаре спасли 50-летнего мужчину Происшествия
08:46 Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали шесть человек В мире
08:45 В Новой Боровой восстановили подачу горячей и холодной воды Регионы
08:42 Две строительные организации освободят от уплаты пени по кредитам Экономика
08:38 Футболисты Испании разгромили команду Германии в Лиге наций Спорт
08:35 Профсоюзы Могилевской области проведут патриотический автопробег 21 ноября Регионы
08:26 Нидерланды начали ослаблять локдаун В мире
08:18 Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на разработку в 2021 году Экономика
08:11 В Витебском районе перезахоронят останки погибших в годы войны солдат Регионы
08:03 Власти США впервые одобрили экспресс-тест на коронавирус, который можно провести дома В мире
07:55 ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю В мире
07:47 В Барановичах разработали концепцию развития велодвижения Регионы
07:39 Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год Экономика
07:26 В Бресте проведут турнир по киберспорту среди школьников Регионы
07:18 На склоне Ключевского вулкана на Камчатке увеличился поток лавы В мире
07:12 Коласовский театр покажет фантастическую премьеру по Маркесу 21 ноября Культура
07:06 Волейболистки "Минчанки" уступили калининградскому "Локомотиву" в матче российской суперлиги Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
16 ноября 2020, 09:00

Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы предлагается обозначить новые меры поддержки бизнеса. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в своем приветствии по случаю открытия Всемирной недели предпринимательства, которая проходит 16-22 ноября, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Александр Червяков, частный сектор уже многие годы вносит весомый вклад в развитие Беларуси. Он формирует свыше 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки, более 47% от общего объема товарного экспорта страны, обеспечивает рабочими местами половину наших граждан.

Министр обратил внимание, что эпидемиологическая ситуация в мире изменила планы развития государств.

"Спад экономической активности - это реальность, с которой столкнулась не только наша страна, но и весь мир. Пандемия поставила на грань выживания многие предприятия и отрасли экономики, особенно в малом и среднем предпринимательстве, столкнула бизнес-менеджмент с неопределенностью в выборе направлений инвестирования", - констатировал он.

По оценке Александра Червякова, благодаря принятому главой государства решению не закрывать производства удалось заметно смягчить последствия эпидемии для предприятий и в целом для экономики Беларуси. "Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9%", - отметил он.

Выше прогноза складываются темпы роста в сфере информационных технологий, строительстве, сельском хозяйстве, ежемесячно прирастает промышленность. Положительное сальдо внешней торговли достигло $1,5 млрд. "Несмотря на искусственно созданные шоки на финансовом рынке, сохранена макросбалансированность. Экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню прошлого года", - полагает министр.

Проблемы, возникшие на фоне пандемии, активно обсуждались на созданных диалоговых площадках бизнеса и власти на республиканском и местном уровнях. Совместно выработанные предложения стали основой для подготовки ряда проектов нормативных правовых актов и ключевых документов.

"Мы искренне признательны деловому сообществу, особенно в регионах, за их активность и конструктивный обмен мнениями, проявленную социальную ответственность за судьбу своей страны", - подчеркнул Александр Червяков.

Уже в течение года идет разработка проекта программы социально-экономического развития на пятилетний период. По словам министра, цель документа - социальная стабильность в обществе и экономический рост для всех. В нем обозначены ключевые вопросы экономической повестки.

Первое: повышение привлекательности белорусской юрисдикции для предпринимательской деятельности, прежде всего за счет дополнительных гарантий защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов, декриминализации в экономической сфере.

Второе: внедрение таких прогрессивных инструментов, как оценка регулирующего воздействия, государственно-частное партнерство, саморегулирование бизнеса, гарантийный и венчурный фонды, институт "длинных денег" посредством развития финансового рынка.

Третье: подготовка управленческих кадров для национальной экономики. Планируется за 10 лет по госзаказу обучить в отечественных бизнес-школах около 17 тыс. руководителей высшего и среднего звена коммерческих организаций всех форм собственности.

Четвертое: поддержка и стимулирование бизнеса в развитии экспорта. Для этого будет отменен финансовый порог для доступа к инструментам экспортной поддержки, а также увеличен ее объем как в плане торговых сделок, так и участия компаний в выставках.

Пятое: по поручению главы государства подготовлены предложения по расширению прав и возможностей субъектов хозяйствования в сфере земельных отношений.

Шестое: развитию бизнеса в регионах будет способствовать упорядочивание подходов к созданию преференциальных условий в зависимости от экономического потенциала. Основной принцип - "чем меньше потенциал, тем больше стимулов".

Седьмое: Минэкономики предусматривает переход к полноценной отраслевой политике, когда министерство будет создавать условия для развития предприятий всех форм собственности в этом виде деятельности, развивать всю отрасль в целом.

"Перечисленные процессы будут реализовываться одновременно с модернизацией государственной поддержки, принятием защитных и стимулирующих мер для капиталовложений, коммерциализации инновационных разработок, всесторонней цифровизацией, созданием развитой инфраструктуры во всех регионах страны", - заявил Александр Червяков.

По его мнению, предлагаемые инициативы откроют новые перспективы перед коммерческими предприятиями, создадут предпосылки для перестраивания бизнеса, перехода к тем видам деятельности, которые устойчивы в условиях пандемии, дадут возможность для инвестирования в современные производства.

Перспективные для участия бизнеса направления - электротранспорт, высокотехнологичная медицина и фармацевтика, биотехнологии, точное земледелие, проекты "умный город" и "умный завод", промышленный интернет, новые композитные материалы, использование больших данных.

"Дополнительный импульс развитию малых частных промышленных компаний придаст курс на кооперацию с нашими крупными конвейерными производствами для поставки комплектующих, развитие субконтрактных отношений с партнерами из ЕАЭС, Союзного государства", - считает министр.

Предусматриваются стимулирующие механизмы к созданию производств по углубленной переработке местных сырьевых ресурсов: древесины, льна, торфа, плодов, овощей, ягод, дикорастущих растений.

По словам Александра Червякова, это далеко не все инициативы, способные задать долгосрочный качественный рост национальной экономике.

"При этом важно подчеркнуть, что для их воплощения важны совместные, скоординированные действия бизнеса, научно-образовательного сообщества, инициативных граждан, руководителей всех уровней управленческой вертикали. Только в этом случае можно добиться комплексного эффекта, реального результата для всей экономики и для благополучия наших граждан", - резюмировал министр.

Александр Червяков поблагодарил всех предпринимателей страны - инициативных и креативных граждан, которые генерируют новые идеи, воплощают их в реальный продукт или услугу, развивают социально-ответственный бизнес, и поздравил с началом Всемирной недели предпринимательства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес Министерство экономики
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Нацбанк определил системно значимые банки на 2021 год
Фот оиз архива Высокорентабельные предприятия перечислят в фонд нацразвития часть прибыли
Фото из архива Две строительные организации освободят от уплаты пени по кредитам
Фото из архива Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на разработку в 2021 году
Фото из аримва Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год
ММЗ разработал новый дизель для переоборудования автомобилей УАЗ
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: нужно уловить момент оживления мирового производства и использовать сложившуюся конъюнктуру
Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на разработку в 2021 году
В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19
А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!
Топ-новости
Картина дня: совещание по вопросам внешней политики, обеспечение порядка в столице и жизнь в маске
"Минск в кладбище превращать нельзя" - Лукашенко поручил навести порядок в столице
Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год
В Новой Боровой восстановили подачу горячей и холодной воды
Нацбанк определил системно значимые банки на 2021 год
Федерация хоккея Беларуси и Parimatch определили первых лауреатов грантов для пресс-служб белхоккея
Макей: вокруг Беларуси происходит откровенная геополитическая борьба
Кривошеев: ОБСЕ закрыла глаза на травлю и атаки на журналистов госСМИ Беларуси
Определены финалисты республиканского конкурса "Студент года"
Все системы кислородоснабжения в больницах Беларуси работают в штатном режиме - Минздрав
Барсуков: мы всех предупреждаем: вакханалию пора прекращать
В Беларуси созданы благоприятные условия для развития и самореализации молодежи - Карпенко
Жук: лавина вранья в соцсетях рассчитана на эмоциональную реакцию человека
Спортивные федерации довольны условиями для подготовки белорусских атлетов к Олимпиаде
Действия всех служб в борьбе с COVID-19 должны быть максимально консолидированы - Соловей
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.