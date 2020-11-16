Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы предлагается обозначить новые меры поддержки бизнеса. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в своем приветствии по случаю открытия Всемирной недели предпринимательства, которая проходит 16-22 ноября, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Александр Червяков, частный сектор уже многие годы вносит весомый вклад в развитие Беларуси. Он формирует свыше 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки, более 47% от общего объема товарного экспорта страны, обеспечивает рабочими местами половину наших граждан.

Министр обратил внимание, что эпидемиологическая ситуация в мире изменила планы развития государств.

"Спад экономической активности - это реальность, с которой столкнулась не только наша страна, но и весь мир. Пандемия поставила на грань выживания многие предприятия и отрасли экономики, особенно в малом и среднем предпринимательстве, столкнула бизнес-менеджмент с неопределенностью в выборе направлений инвестирования", - констатировал он.

По оценке Александра Червякова, благодаря принятому главой государства решению не закрывать производства удалось заметно смягчить последствия эпидемии для предприятий и в целом для экономики Беларуси. "Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9%", - отметил он.

Выше прогноза складываются темпы роста в сфере информационных технологий, строительстве, сельском хозяйстве, ежемесячно прирастает промышленность. Положительное сальдо внешней торговли достигло $1,5 млрд. "Несмотря на искусственно созданные шоки на финансовом рынке, сохранена макросбалансированность. Экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню прошлого года", - полагает министр.

Проблемы, возникшие на фоне пандемии, активно обсуждались на созданных диалоговых площадках бизнеса и власти на республиканском и местном уровнях. Совместно выработанные предложения стали основой для подготовки ряда проектов нормативных правовых актов и ключевых документов.

"Мы искренне признательны деловому сообществу, особенно в регионах, за их активность и конструктивный обмен мнениями, проявленную социальную ответственность за судьбу своей страны", - подчеркнул Александр Червяков.

Уже в течение года идет разработка проекта программы социально-экономического развития на пятилетний период. По словам министра, цель документа - социальная стабильность в обществе и экономический рост для всех. В нем обозначены ключевые вопросы экономической повестки.

Первое: повышение привлекательности белорусской юрисдикции для предпринимательской деятельности, прежде всего за счет дополнительных гарантий защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов, декриминализации в экономической сфере.

Второе: внедрение таких прогрессивных инструментов, как оценка регулирующего воздействия, государственно-частное партнерство, саморегулирование бизнеса, гарантийный и венчурный фонды, институт "длинных денег" посредством развития финансового рынка.

Третье: подготовка управленческих кадров для национальной экономики. Планируется за 10 лет по госзаказу обучить в отечественных бизнес-школах около 17 тыс. руководителей высшего и среднего звена коммерческих организаций всех форм собственности.

Четвертое: поддержка и стимулирование бизнеса в развитии экспорта. Для этого будет отменен финансовый порог для доступа к инструментам экспортной поддержки, а также увеличен ее объем как в плане торговых сделок, так и участия компаний в выставках.

Пятое: по поручению главы государства подготовлены предложения по расширению прав и возможностей субъектов хозяйствования в сфере земельных отношений.

Шестое: развитию бизнеса в регионах будет способствовать упорядочивание подходов к созданию преференциальных условий в зависимости от экономического потенциала. Основной принцип - "чем меньше потенциал, тем больше стимулов".

Седьмое: Минэкономики предусматривает переход к полноценной отраслевой политике, когда министерство будет создавать условия для развития предприятий всех форм собственности в этом виде деятельности, развивать всю отрасль в целом.

"Перечисленные процессы будут реализовываться одновременно с модернизацией государственной поддержки, принятием защитных и стимулирующих мер для капиталовложений, коммерциализации инновационных разработок, всесторонней цифровизацией, созданием развитой инфраструктуры во всех регионах страны", - заявил Александр Червяков.

По его мнению, предлагаемые инициативы откроют новые перспективы перед коммерческими предприятиями, создадут предпосылки для перестраивания бизнеса, перехода к тем видам деятельности, которые устойчивы в условиях пандемии, дадут возможность для инвестирования в современные производства.

Перспективные для участия бизнеса направления - электротранспорт, высокотехнологичная медицина и фармацевтика, биотехнологии, точное земледелие, проекты "умный город" и "умный завод", промышленный интернет, новые композитные материалы, использование больших данных.

"Дополнительный импульс развитию малых частных промышленных компаний придаст курс на кооперацию с нашими крупными конвейерными производствами для поставки комплектующих, развитие субконтрактных отношений с партнерами из ЕАЭС, Союзного государства", - считает министр.

Предусматриваются стимулирующие механизмы к созданию производств по углубленной переработке местных сырьевых ресурсов: древесины, льна, торфа, плодов, овощей, ягод, дикорастущих растений.

По словам Александра Червякова, это далеко не все инициативы, способные задать долгосрочный качественный рост национальной экономике.

"При этом важно подчеркнуть, что для их воплощения важны совместные, скоординированные действия бизнеса, научно-образовательного сообщества, инициативных граждан, руководителей всех уровней управленческой вертикали. Только в этом случае можно добиться комплексного эффекта, реального результата для всей экономики и для благополучия наших граждан", - резюмировал министр.

Александр Червяков поблагодарил всех предпринимателей страны - инициативных и креативных граждан, которые генерируют новые идеи, воплощают их в реальный продукт или услугу, развивают социально-ответственный бизнес, и поздравил с началом Всемирной недели предпринимательства.-0-