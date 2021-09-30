Минэкономики: интерес бизнеса к бирже субконтрактов повышается

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерес бизнеса к бирже субконтрактов повышается, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики провел 11-ю биржу субконтрактов в промышленности для предприятий всех форм собственности. Данное мероприятие было организовано на площадке Белорусского промышленно-инновационного форума в рамках реализации госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство". В нем приняли участие руководители и специалисты предприятий и организаций Беларуси, компаний Московской, Нижегородской и Новосибирской областей.

По оперативной информации, в качестве заказчиков выступило 67 субъектов хозяйствования, из которых 24 - контракторы и 43 - субконтракторы. В рамках работы биржи состоялось порядка 230 раундов переговоров между потенциальными заказчиками и поставщиками. В результате были достигнуты предварительные договоренности по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

"Биржа субконтрактов вызвала живой интерес не только со стороны заявившихся к участию в ней субъектов хозяйствования, но и со стороны экспонентов Белорусского промышленно-инновационного форума, а также его посетителей, - подчеркнули в пресс-службе. - Подобные деловые встречи позволяют расширять и развивать кооперационные связи между малыми, средними и крупными предприятиями, проводить переговоры сразу с несколькими представителями известных предприятий Беларуси".-0-