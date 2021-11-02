Минэкономики: нагрузка на бизнес будет снижена путем упрощения и цифровизации админпроцедур

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрузка на бизнес будет снижена посредством максимального сокращения и упрощения, цифровизации и перевода в "одно окно" административных процедур. Об этом рассказал заместитель министра экономики Сергей Митянский перед началом первого заседания рабочих подгрупп по сокращению и упрощению административных процедур, которые проходят на площадке Минэкономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Основная цель нашей совместной работы - поэтапно снизить нагрузку на бизнес посредством максимального сокращения и упрощения, цифровизации и перевода в "одно окно" административных процедур. На заседании мы планируем рассмотреть 45 из них. В дальнейшем данная работа продолжится на поэтапной основе. На первом этапе, до 27 марта 2022 года, проанализируем процедуры, которые определены правительством и органами-регуляторами. Это примерно четверть от их общего количества. На втором этапе на протяжении 2022 года охватим процедуры, предусмотренные и описанные законодательными актами. На третьем этапе приведем админпроцедуры в соответствие с международными актами, в том числе правовой базой Евразийского экономического союза. Полностью эта работа должна быть завершена до 1 января 2024 года", - пояснил Сергей Митянский.

Заместитель министра подчеркнул, что планируется цифровизовать максимально возможное количество админпроцедур.

"Уже запущен в опытную эксплуатацию реестр административных процедур - rap.gov.by. Там представлена исчерпывающая информация по более чем половине из них: список документов, сроки и уполномоченные органы. Все четко, доступно и прозрачно. В дальнейшем оставшиеся админпроцедуры также попадут в реестр", - заявил Сергей Митянский.

Как напомнили в Минэкономики, 24 сентября 2021 года принято постановление Совета Министров №548 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования". Координатором работы по снижению административной нагрузки на бизнес определено Министерство экономики. С этой целью создана межведомственная рабочей группа, разбитая на девять подгрупп, в состав которых вошло более 300 представителей госорганов, бизнес-сообщества, сенаторов и депутатов. Также Минэкономики разработаны методические рекомендации, в которых определен порядок анализа административных процедур и их оптимизации и максимальной цифровизации.-0-