Минэкономики предлагает обсудить изменения в единый перечень административных процедур

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает обсудить изменения в единый перечень административных процедур. Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Предмет правового регулирования проекта - изменение единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Организатор публичного обсуждения - Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 февраля по 8 марта 2021 года.-0-