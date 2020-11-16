Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в указ от 9 октября 2017 года №364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом указа вносятся уточнения в понятие "инструмент", вводятся критерии отнесения к ремесленной деятельности "иной деятельности по созданию предметов творчества", дается определение термину "деятельность, осуществляемая с применением ручного труда".

В целом приятие проекта указа, по оценке Министерства экономики, позволит устранить неоднозначные нормы, сократить количество обращений граждан, исключить случаи отнесения ремесленной деятельности к незаконной предпринимательской из-за неправильного трактования норм указа №364.

Организатор общественного обсуждения - Министерство экономики. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 26 ноября.-0-