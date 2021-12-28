Минэкономики продолжит курс на развитие малого и среднего предпринимательства в регионах

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве экономики состоялась онлайн-встреча заместителя министра экономики Сергея Митянского с представителями ведущих бизнес-союзов (ассоциаций) предпринимателей страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Деловому сообществу был представлен новый директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович. На встрече она обозначила основные направления дальнейшей работы департамента. Отмечена преемственность курса на реализацию ключевых программных документов на пятилетку, в том числе госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство" на 2021-2025 годы.

Основными акцентами в деятельности департамента должны стать упрощение административных процедур, совершаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поэтапный перевод их в цифровой формат, а также ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства в регионах, в том числе посредством кооперации крупного и малого бизнеса.

Дальнейшее взаимодействие с бизнес-союзами (ассоциациями) по совершенствованию делового климата страны будет продолжено в рамках деятельности общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики, открытых приемных по вопросам развития предпринимательства в регионах, а также в рамках иных диалоговых площадок.

Сергей Митянский заверил присутствующих в заинтересованности Министерства экономики в продолжении открытого диалога с бизнес-сообществом.-0-