Минэкономики: у Беларуси нет концептуальных разногласий с ВБ по готовящейся дорожной карте

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18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусской стороны отсутствуют концептуальные разногласия с Всемирным банком по готовящейся дорожной карте повышения эффективности национальной экономики. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики по итогам встречи в Вашингтоне белорусской делегации во главе с министром экономики Дмитрием Крутым с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. "Концептуальные разногласия с Всемирным банком у белорусской стороны отсутствуют, вместе с тем ВБ рекомендует более быстрый ход реализации предлагаемых мероприятий дорожной карты", - отметили в пресс-службе. Стороны отметили сближение позиций по большинству вопросов, касающихся дорожной карты. Всемирный банк рекомендовал принять двунаправленную стратегию по снижению рисков в экономике, заключающуюся, во-первых, в приверженности жесткой бюджетной политике и сохранении текущей жесткой монетарной политики, во-вторых, в принятии мер по устранению структурных дисбалансов. "Дорожная карта направлена именно на структурную составляющую. Стороны согласовали подходы по укреплению стабильности финансового сектора, управлению государственными финансами и развитию финансового рынка, обсуждаются подходы по совершенствованию системы социальной защиты населения, тарифной политики на теплоснабжение и реформированию сектора государственных предприятий", - добавили в Минэкономики. Белорусская делегация 16-18 октября находится с визитом в Вашингтоне для участия в ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка. Помимо традиционных встреч с руководством Группы Всемирного банка и МВФ запланированы встречи с руководством Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и ряд других.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!