Минэнерго Беларуси и России согласовали планы по созданию общих рынков газа и электроэнергии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэнерго Беларуси и России согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, предусматривающих создание общих рынков газа и электроэнергии. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры.

"Если говорить о газовой сфере, совместно с российскими коллегами нам предстоит определить основные принципы функционирования объединенного рынка и обеспечить сближение условий работы для наших предприятий", - сказал Виктор Каранкевич.

Совместная работа ведется также в рамках союзной программы в области атомной энергетики. Сделаны первые практические шаги по ее реализации - подписано межправительственное соглашение между странами о перевозке ядерных материалов.

Ведется подготовка проекта межправительственного соглашения об обращении с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС. Документ планируется подготовить к подписанию до 1 июля 2022 года.-0-