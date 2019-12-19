Минэнерго Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца года

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца 2019 года, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры сегодня продолжаются, думаю, к концу года будет ясность и по цене, и по всем другим делам", - сказал Михаил Михадюк.

По его словам, переговоры ведутся с "российскими соответствующими государственными структурами". "Идут консультации, переговоры в рамках тех договоренностей, которые были определены на встрече глав государств", - уточнил замминистра.

"Вы знаете наши подходы - создать равные условия для наших субъектов хозяйствования", - подчеркнул Михаил Михадюк.

Как сообщалось БЕЛТА, с Россией уже продолжительное время обсуждается цена на поставляемый в Беларусь газ с 2020 года. Согласно ранее достигнутым договоренностям стороны должны были согласовать цену на российский газ для Беларуси в 2020-2024 годах до 1 июля 2019 года.

Цена на газ для Беларуси в 2019 году является фиксированной и составляет $127 за 1 тыс. куб.м на границе. В проекте республиканского бюджета на 2020 год этот параметр заложен на уровне текущего года.-0-