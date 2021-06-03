Минэнерго отмечает рост потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в жилфонде

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси значительно выросло потребление электроэнергии населением для отопления и горячего водоснабжения в жилищном фонде. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич после доклада Президенту о состоянии и развитии энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в стране уже созданы стимулы для роста потребления электроэнергии среди населения, действуют льготные тарифы, возмещается часть расходов граждан, которые приобретают электрооборудование и реконструируют электросетевую проводку дома. "Это дало мощный стимул развитию электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения в жилищном фонде. Рост потребления среди населения на эти цели за 4 месяца - в 4 раза. Всего объем потребления - 122 млн киловатт-часов. Это не только рост в 4 раза по сравнению с уровнем прошлого года, но это уже превысило годовой объем потребления за 2020 год", - сказал министр.

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