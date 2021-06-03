О работе БелАЭС и использовании атомной энергии - Лукашенко доложили о развитии энергокомплекса Беларуси

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тыс. мегаватт. Ее кровеносная система - более 280 тыс. км электрических сетей и 7,5 тыс. км тепловых. Сама энергосистема генерирует около 4% валового внутреннего продукта страны.

"Хозяйство огромное, особенно с вводом нового источника энергии - Белорусской атомной станции. Хотел бы прежде всего услышать, как функционирует первый энергоблок. Тем более что мы готовы принять его в эксплуатацию. Как испытана станция, насколько она готова к промышленной эксплуатации?" - спросил Александр Лукашенко.

Он также поинтересовался перспективами использования атомной энергии. "Мы много говорили, что с вводом новой станции у нас появится большое количество электрической энергии. Как обстоят дела: внутреннее потребление - перспективы по всем направлениям (от населения до промышленности, реального сектора экономики), что у нас с экспортом?" - поинтересовался Президент.

Как доложил Виктор Каранкевич, энергосистемой обеспечено в целом устойчивое и надежное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.

"Придраться, я так пониманию, по мелочам можно, но по большому счету, конечно, энергетики у нас молодцы. Они нигде практически нас не подвели", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что даже при возникновении внештатных ситуаций сотрудники энергопредприятий "как солдаты, даже, может быть, лучше".

Министр добавил, что на системной основе идет модернизация основных производственных фондов, реализуются мероприятия по интеграции БелАЭС и увеличению электропотребления в стране. "В полном объеме завершено строительство электрокотлов на объектах "Белэнерго", установленная мощность на конец 2020 года составила 916 мегаватт. Продолжаются работы по строительству пиково-резервных энергоисточников на четырех крупных электростанциях страны. За январь - апрель 2021 года объем производства электрической энергии составил 14,4 млрд киловатт-часов, рост к уровню прошлого года - 109,4%. Если нужно, можем и больше", - заявил Виктор Каранкевич.-0-

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