Минэнерго: ожидается рост объемов продукции торфяной отрасли на 15-20% за пятилетку

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ожидается рост объемов поставки продукции торфяной отрасли республики за пятилетку. Такие перспективы обозначил министр энергетики Виктор Каранкевич в беседе с журналистами во время посещения Житковичского ТБЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр энергетики Виктор Каранкевич подчеркнул перспективность отрасли. Он обозначил, что по планам объем поставок торфяной продукции должен прирастать примерно на 2-3% ежегодно. "По итогам пятилетки ожидаемый прирост должен составить 15-20%", - сказал он.

При этом рост наблюдается по нескольким направлениям, как нетопливной, так и топливной группы. В первом случае порядка 70% продукции отправляется на экспорт, остальная часть реализуется внутри страны. По данным Минэнерго, сейчас выпускается порядка 120 тыс. т такой продукции. В планах - наращивание объемов.

Курс на увеличение взят и по топливной группе. "Эта продукция поставляется для нужд в первую очередь котельных сферы ЖКХ, которые переходят с газового топлива на фрезерное. В настоящее время реализуется порядка 70 тыс. т такого топлива для ЖКХ. Этот объем планируем увеличить в 1,5 раза по итогам пятилетки. Также среди потребителей продукции - цементные заводы и другие предприятия. Сейчас завершаем реализацию проекта, который позволит уже в следующем году увеличить поставки такой продукции вдвое", - пояснил Виктор Каранкевич.

Министр энергетики подчеркнул, что важно завоевывать новые рынки сбыта конкурентоспособной продукции отрасли и не допускать роста затрат на нее для потребителя.

Также Виктор Каранкевич обозначил крепкую основу Житковичского ТБЗ, который отметил 50 лет с момента добычи первых тонн фрезерного торфа, для достижений на ближайшую пятилетку. "Предприятие работает без убытков, производство отлажено, зарплаты растут. Это хорошая основа для роста объемов продукции, прибыли и рентабельности. Думаю, в ближайшие годы мы это увидим", - резюмировал он.-0-

Фото Минэнерго