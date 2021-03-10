Минэнерго пояснило причины отключений первого энергоблока БелАЭС от сети

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики пояснило причины отключений первого энергоблока Белорусской АЭС от сети, сообщает БЕЛТА.

"Прежде всего стоит напомнить, что первый энергоблок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75-90-100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока. Это необходимо, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности. Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточения блока, проводят и другие важные исследования", - рассказали в пресс-службе.

Этап опытно-промышленной эксплуатации занимает в соответствии с регламентом определенный период.

"Надо учитывать, что на первом энергоблоке 285 тыс. единиц различного оборудования и технических узлов. После отдельных испытаний требуются технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости. Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока. Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом", - подчеркнули в Минэнерго.

По результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. "Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока", - отметили в пресс-службе.

Из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259. "Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике", - обратили внимание в Минэнерго.-0-