Минэнерго предлагает обсудить проект указа о финподдержке при электроснабжении жилфонда

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики предлагает обсудить проект указа "Об оказании гражданам финансовой поддержки при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту указа, финансирование строительства ответвлений от линий электропередачи, находящихся на балансе энергоснабжающей организации, до вводного устройства дома и внутридомовых систем электроснабжения, а также приобретения электроэнергетического оборудования для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления производится за счет средств граждан, которым принадлежат жилые помещения.

Предусматривается, что гражданам, состоящим на учете нуждающихся в финансовой поддержке при электроснабжении эксплуатируемого жилищного фонда, оказывается финподдержка в размере 20% от стоимости выполненных работ и приобретенного оборудования. При этом сумма должна быть не более 40 базовых величин, установленных на дату принятия решения об ее оказании (сейчас одна БВ составляет Br25,5).

Также указом утверждено положение об оказании этой финподдержки. Согласно документу, учет нуждающихся в ней граждан осуществляется районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, администрациями районов Минска. Также определены порядок постановки граждан на учет и перечень необходимых для этого документов.

Перечень затрат, необходимых для осуществления электроснабжения жилищного фонда, готовится проектной организацией, с которой гражданин заключил договор на разработку проектной документации. Также определено, что расчет и перечисление финподдержки выполняет местный исполнительный и распорядительный орган, а финансирование расходов осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Свои замечания и предложения по проекту указа можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 17 апреля.-0-