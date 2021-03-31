Минэнерго прокомментировало освобождение БелАЭС от уплаты ряда налогов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №124 от 30 марта "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь" разработан в целях повышения эффективности деятельности РУП "Белорусская АЭС" в период выполнения кредитных обязательств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Документом предусматривается продление периода освобождения РУП "Белорусская АЭС" по 31 декабря 2041 года от обложения налогом на недвижимость и от земельного налога, а также освобождение по 31 декабря 2041 года от налогообложения налогом на прибыль, исчисления и перечисления в бюджет части прибыли.

Как напомнили в Минэнерго, в соответствии с указом №583 от 30 декабря 2013 года РУП "Белорусская АЭС" было освобождено от обложения налогом на недвижимость и земельного налога до ввода станции в эксплуатацию.-0-